Спецслужбы Украины ждут масштабную кибератаку

Служба безопасности Украины заявила о том, что в ближайшее время государственные структуры и частные компании страны могут подвергнуться масштабной кибератаке. Об этом сообщается на сайте спецслужбы 12 октября.

По данным СБУ, целью злоумышленников определены крупные государственные и частные компании.

"Основная цель ‒ нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты СБ Украины получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года", – предупреждают в спецслужбе.

В СБУ также предоставили рекомендации по предупреждению несанкционированного блокирования информационных систем.

Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.

Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит».

Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.