На процессе экс-главы Минэкономразвития смотрели оперативное кино

Очередное заседание по делу о взятке в размере 2 миллионов долларов за якобы одобрение сделки по покупке акций «Башнефти», где главным фигурантом является экс-министр Алексей Улюкаев, было посвящено оперативным аудио- и видеоматериалам.

В частности, как пишут СМИ 12 октября, освещающие процесс, обвинение продемонстрировало аудиозапись разговора, во время которого глава «Роснефти» Игорь Сечин и тогда еще министр экономического развития договариваются о встрече в Лиме. Потом в суде показали видео задержания машины Улюкаева после того, как ему передали сумку с деньгами.

«Спасибо тебе большое, до свидания», — говорит мужской голос на заднем фоне.

Затем на записи видно, как отъезжает автомобиль, а спустя мгновение несколько человек преграждают ему проезд и открывают пассажирскую дверь, сообщают журналисты.

Вслед за задержанием участникам процесса показали эпизод встречи, где звучало и сожаление об отсутствии куртки у министра, а также записи дальнейших посиделок. Слышно, как Сечин произносит: «Пока туда-сюда, собрали объем... Ну, можешь считать, задание выполнено». Звук отдаляется, дальше голос отвечает на телефонный звонок: «Все нормально, пьет чай, согласно вашим распоряжениям машину с территории не выпускаем».



В конце заседания был показал сюжет одного из телеканалов с эпизодом игры в бильярд на Гоа, во время которой, как ранее заявляло следствие, министр пальцами показал сумму взятки.

Следующее заседание в Замоскворецком суде Москвы намечено на 19 октября.