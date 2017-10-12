Банк «Санкт-Петербург» открывает программу военной ипотеки

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу кредитования военнослужащих на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Кредит в рамках программы выдается на максимальную сумму 2,22 млн рублей РФ под 10,9% годовых. Размер первоначального взноса – не менее 15% от стоимости квартиры.

Для участия в программе заемщик должен быть военнослужащим, проходящим службу по контракту и включенным в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

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