«Северный город» показал стройку «Петровской ривьеры»

Бетон, кирпич, пластиковые трубы и свежий ветер с Невы – в таком антураже прошла очередная встреча из цикла «Жизнь в стиле RBI». Компания «Северный город» (входит в RBI) пригласила дольщиков строящегося дома «Петровская ривьера» на стройплощадку на Петровском проспекте, 20.

На встречи «Жизнь в стиле RBI» девелопер традиционно приглашает тех клиентов, которые рекомендуют RBI и «Северный город» своим друзьям, коллегам, знакомым и родственникам. Гости удостоверились в том, что монолит дома готов, завершается кладка стен, строители приступили к монтажу окон и продолжают прокладку всех внутренних коммуникаций.

«Дольщики увидели все своими глазами и даже потрогали своими руками. Например, мы показали им образец инновационного безрамного остекления лоджий финской марки Lumon – именно такое остекление мы будем устанавливать в «Петровской ривьере». Клиенты сами проверили, как легко открываются и закрываются створки», – рассказывает начальник отдела развития продуктов и разработки концепций «Северного города» Тамара Попова.

Также гостям предложили высказать свои предпочтения по поводу того, какими картинами они хотели бы украсить входные группы своего будущего дома. Им показали репродукции работ нескольких современных художников, выставленных в музее современного искусства «Эрарта», и предложили проголосовать. В итоге будущие жители выбрали картины Евгения Зарембы и Александра Пестерева.

«Конечно, всем было интересно еще на этапе строительства побывать в своих будущих квартирах, реально познакомиться с планировкой, оценить виды из окон, – говорит участница экскурсии Елена. – Да и чашечка кофе с круассаном пришлись как нельзя кстати».

«Спасибо за возможность познакомиться с объектом на месте. Остались очень позитивные впечатления от темпов и качества строительства!» – рассказал Олег, еще один будущий житель дома «Петровская ривьера».

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