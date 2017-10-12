Дирекция Минкульта отспорила 7 млн рублей у экс-подрядчика Интендантских складов

Арбитраж удовлетворил иск Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации к компании «Ремстройфасад». Ведомство взыскивало с бывшего подрядчика Интендантских складов 7 млн рублей.

О решении суда 12 октября рассказала пресс-служба дирекции. По ее информации, суд принял доводы истца о существенном нарушении сроков выполнения работ от 134 до 217 дней, о множественных нарушениях технологии производства и о содержании строительной площадки в ненадлежащем состоянии.

Ранее суд отказал дирекции во взыскании 67 млн рублей с «Ремстройфасада». Компания заключила 900-миллионный контракт на ремонт Интендантских складов в октябре 2015 года, закончить работы предполагалось к маю 2017-го. В апреле этого года соглашение расторгли. Заказчик попытался через суд взыскать с бывшего подрядчика 60 млн рублей, а также пени в размере 2,5 миллионов за нарушение сроков выполнения работ и 4,5 миллиона за нарушение условий госконтракта. В частности, дирекция Минкульта утверждала, что с декабря 2016 года ремонт фактически остановился, а качество работы оставляло желать лучшего.

После расторжения контракта объявлялось три конкурса на завершение работ. Итоги одного из них аннулировало УФАС, а на другой никто не заявился. В августе подрядчик был выбран, контракт на 262,3 млн рублей получил «Капитал Стройиндустрия». После ремонта в здании должны разместиться консерватория, которая сейчас занимает одно крыло, Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства, дирекция Петербургского международного культурного форума и сама Северо-Западная дирекция Минкультуры.

Здание Главного кригс-комиссариата (Интендантских складов) было построено в 1772 – 1777 годах, архитектор не установлен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Является историческим памятником.