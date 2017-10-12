Евразийский фонд отстранит от работы топ-менеджера за драку на борту самолета

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал служебную проверку в отношении директора собственной проектной группы Алексея Черекаева. Ранее, по данным «Фонтанки», тот устроил драку на рейсе Москва – Нью-Йорк и был передан сотрудникам полиции и ФБР.

«В связи с информацией в ряде СМИ, касающейся сотрудника ЕФСР Алексея Черекаева, соответствующими службами фонда проводится служебная проверка. По ее результатам СМИ будут проинформированы. На время проведения проверки Алексей Черекаев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей», – сообщает пресс-служба фонда 12 октября.

По данным нашего издания, Алексей Черекаев 8 октября устроил драку на рейсе «Аэрофлота» SU-102, летевшем из Шереметьево в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Предположительно, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он подрался с пассажиром бизнес-класса и ударил в лицо бортпроводницу.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) объемом 8,5 млрд долларов учредили 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Он финансирует крупные инфраструктурные проекты в сфере гидроэнергетики, строительства дорог и оросительных систем. Управляет средствами фонда и реализует его проекты Евразийский банк развития.