В Колпино из-за военного снаряда эвакуировали детский сад

Детям и персоналу пришлось в экстренном порядке покинуть дошкольное учреждение в Колпинском районе Петербурга из-за случайно найденного боеприпаса, который в любой момент мог взорваться.

Как сообщает пресс-служба городского управления Росгвардии 12 октября, 152-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны от советской гаубичной пушки образца 1937 года накануне раскопали между детским садом и домом №24 по улице Тазаева. Там проходили земляные работы, которые остановила сделанная около четырёх часов вечера находка.

Предмет цилиндрической формы, несмотря на сильную коррозию, показался рабочим угрожающим. Они отбежали от него на безопасное расстояние и вызвали ОМОН. Сотрудники Росгвардии опасения подтвердили: снаряд, который не разорвался во время войны, вполне мог сделать это сейчас.

Принимая во внимание близость жилых домов, специалисты вывезли боеприпас за пределы Колпино. Перед операцией воспитанников и сотрудников расположенного рядом детского сада эвакуировали. Пока артснаряд не заберут военные сапёры, охранять его будет сотрудник полиции.