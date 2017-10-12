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12.10.2017 11:42

Две тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех гостиницах Петербурга

Миграционная полиция Северной столицы провела рейд в хостелах трех районов города. За месяц в них зарегистрировали больше мигрантов, чем койко-мест.
Две тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех гостиницах Петербурга

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 октября, в четверг специалисты управления по вопросам миграции полицейского главка нагрянули в три гостиницы – на Садовой улице, на 7-й линии Васильевского острова и на улице Ивана Черных в Кировском районе.

Две тысячи "мертвых душ" мигрантов нашли в трех гостиницах Петербурга

Выяснилось, что по документам с 1 сентября этого года в них было поставлено на миграционный учет более 2 тысяч иностранных граждан. Однако физически эти иностранцы проживали в совсем других местах. Собранные доказательства полиция полагает трансформировать в уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Больше всего не повезло уборщице одного из отелей, гражданке закавказского государства. Она не смогла предоставить сотрудникам необходимых документов о легальности пребывания на территории РФ и помимо этого уклоняется от выезда из нашей страны по истечении срока пребывания. В отношении женщины составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России) и 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ).

 


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