Ремонт Тучкова моста закончат до конца ноября

Тучков мост откроют для автомобильного движения в обе стороны до конца ноября. Согласно контракту, это должны были сделать только в следующем году.

О том, что переправа полноценно заработает уже в следующем месяце, «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 12 октября . Дата официального открытия пока уточняется. В данный момент по мосту осуществляется автомобильное движение с Васильевского острова на Петроградскую сторону.

Работы на Тучковом мосту начались летом 2016 года, генеральный подрядчик – ЗАО «Пилон». Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. Ранее планировалось закончить реконструкцию к 31 мая 2018 года.