Белую Вдову убили в Сирии

Самая разыскиваемая террористка Великобритании Салли Джонс, известная как Белая Вдова, была убита в Сирии в результате удара американского беспилотника.

Как 12 октября сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian, 50-летняя Джонс погибла еще в июне этого года вместе с 12-летним сыном. Однако известно об этом стало только сейчас. При этом отмечается, что анализ ДНК не был проведен, поэтому в информации нельзя быть до конца уверенными.

По словам американских военных, женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами.

Салли Джонс ранее была участницей британской панк-группы Krunch. В 2013 году вместе со своим возлюбленным, хакером Джунаидом Хусейном из Бирмингема, решила присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Мужчину убили в 2015 году, после чего Джонс получила прозвище Белая Вдова.

В последнее время она возглавляла женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах.