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12.10.2017 11:14

По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки

По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки
ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.

Согласно условиям банка, минимальная ставка 9,25% годовых действует, если сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка возрастает до 9,45% годовых.

Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вы сможете получить всю необходимую информацию по оформлению ипотечного кредита, подобрать оптимальную программу и получить полный комплекс услуг для заключения ипотечной сделки.

Справка о ГК «Эталон»


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