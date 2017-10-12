По ипотеке на квартиры АО «Эталон ЛенСпецСМУ» снижаются ставки

АО «Россельхозбанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотечной программе на покупку квартир в новостройках.

Согласно условиям банка, минимальная ставка 9,25% годовых действует, если сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка возрастает до 9,45% годовых.

Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

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