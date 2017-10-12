Новая Зеландия закрывает визовые центры и уходит в онлайн

Визовый центр Новой Зеландии в России в скором времени может прекратить свою работу. Страна собирается обеспечивать документами всех желающих через Интернет.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России 12 октября, московский центр – не единственный, от которого планируют отказаться новозеландские власти. Также работу прекратят офисы в Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Дели, Претории и Шанхае. Государство собирается оставить центры только в городах ключевых стран-партнёров: в Лондоне, Дубае, Вашингтоне и Маниле. Они нужны для сбора информации о рынке, так что документы на визу там принимать тоже не будут.

Россиянам, которые захотят поехать в Новую Зеландию, останется подавать заявки исключительно через Интернет. Пока онлайн-заявки рассматриваются от трёх дней до трёх недель. Эксперты рынка отмечают, что от онлайн-системы государство отделяет главным образом необходимость нести паспорт в визовый центр даже при заявке через Интернет. Некоторые туроператоры беспокоятся, что с полным уходом в Сеть сроки уже не будут такими предсказуемыми. Тем не менее, это практически единственное опасение представителей российской туриндустрии.

Несмотря на то, что в этом году россияне всё больше интересуются Новой Зеландией, турпоток для страны остаётся практически незаметным: в официальной туристической статистике России нет вовсе. По мнению туроператоров, популярность направления тормозит прежде всего дороговизна: двухнедельное путешествие в Новую Зеландию для двоих не обойдётся россиянам дешевле полумиллиона рублей.