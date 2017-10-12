СМИ: Подготовку к ЧМ-2018 может осложнить дефицит вагонов

Исполнительный директор ОАО «Орское карьероуправление» Владимир Дегтярев заявил, что предприятие испытывает проблемы с транспортировкой продукции.

Об этом 12 октября пишет «Коммерсантъ». Дегтярев сообщил изданию, что «Орское карьероуправление» заключило контракт с Федеральной грузовой компанией (ФГК) на обеспечение до 1 тыс. полувагонов в месяц, а получает только около 200. Обращение к другим операторам повысило стоимость поставок на 70%. По словам Дегтярева, это может привести к срыву госпрограмм — в том числе, связанных со стройками к ЧМ-2018 по футболу.

Как уточняет «Коммерсантъ», о схожих проблемах заявил и крупнейший в России производитель технической соли «Руссоль». По сведениям издания, от имени директора компании направлено письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с жалобами на проблемы с транспортировкой товаров. Среди клиентов «Руссоли» — предприятия энергетического комплекса, котельные, дорожные и коммунальные службы, военно-промышленный комплекс.