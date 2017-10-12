Улюкаев добрался до Кафки
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, приехал на заседание суда с книгой «Процесс» Франца Кафки.
Об этом 12 октября сообщает RNS. Напомним, ранее Улюкаев брал с собой в суд книги Платона, Чехова, Камю и Толстого.
Справка:
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» $2 млн за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и «общее покровительство» в дальнейшем. Бывший министр, в свою очередь, обвинял Сечина в провокации взятки.