Улюкаев добрался до Кафки

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, приехал на заседание суда с книгой «Процесс» Франца Кафки.

Об этом 12 октября сообщает RNS. Напомним, ранее Улюкаев брал с собой в суд книги Платона, Чехова, Камю и Толстого.