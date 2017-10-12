Гольфисты помогли в сборе денег на лечение подопечного Русфонда

Благотворительный турнир, организованный Фондом развития гольфа в России, прошел в гольф-клубе GORKI. Устроители мероприятия решили помочь трехлетнему Сереже Годунову, подопечному Русфонда. Участники и гости турнира собрали 300 тысяч рублей на лечение мальчика.

Как писала «Фонтанка», малыш уже полгода борется с тяжелым заболеванием – острым лимфобластным лейкозом. Спасти его может только трансплантация костного мозга. Сейчас надо оплатить поиск донора в международном регистре доноров костного мозга, а также его активацию и лекарства. Необходимо собрать 2 803 346 руб.

Зрители и гости турнира могли сделать благотворительный взнос, а также принять участие в аукционе, картины на который были предоставлены галереей Diamond Galery и художником Мишей Ленном. В результате удалось собрать 300 тысяч рублей. Эта сумма перечислена на лечение Серёжи Годунова.

На турнир были приглашены и подопечные Русфонда, которые, благодаря участию неравнодушных людей, уже получили необходимую помощь, – Ангелина Дениско, Саша Ткач и Алина Мамонова. Для детей организовали открытый урок по гольфу, рассказали им правила игры, показали, как держать клюшку, после чего каждый попробовал свои силы на поле. Всем детям игра очень понравилась.

«Русфонд благодарит Фонд развития гольфа в России, всех участников, гостей и партнеров, принявших участие в мероприятии», – поблагодарили в Русфонде.