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12.10.2017 10:43

Спикер Госдумы: Запрещать криптовалюту не надо

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при разработке стандартов регулирования выпуска и оборота криптовалют нельзя «руководствоваться исключительно запретительными мерами».

 

Об этом 12 октября сообщает «Прайм» со ссылкой на интервью Володина телеканалу «Россия 24». Издание приводит слова спикера нижней палаты парламента: «Здесь важно, с одной стороны, сделать все, чтобы защитить граждан – чтобы не было мошеннических схем. Защитить национальную валюту. С другой стороны – посмотреть, что дает эта виртуальная валюта. И, понимая все это, выходить на правильные решения. Торопиться здесь было бы неправильно. Здесь можно ошибиться, а эта ошибка будет очень дорого стоить. Но чисто запретительными мерами нельзя руководствоваться. Здесь должно быть взвешенное эффективное решение».

 

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что до конца года будут подготовлены законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют в России.


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