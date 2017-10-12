В обращение входят купюры по 200 и 2000 рублей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Презентация проходит утром 12 октября в Москве в пресс-центре ТАСС. Напомним, ранее уже сообщали, что новые купюры появятся в обращении с октября 2017-го. Это первое обновление номинального ряда банкнот с 2006 года. Символы для них выбрали в ходе конкурса на специально созданном портале "Твоя-Россия.рф". Победили в нем Дальний Восток и Севастополь — на купюрах изображены космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.