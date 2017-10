Крупный астероид пролетел утром низко над Землей

Астероид 2012 TC4 диаметром 15-30 метров пролетел на высоте около 42 тысяч километров над Землей утром 12 октября.

Как сообщали ранее в NASA, согласно расчетам ученых, астероид оказался ближе всего к Земле в 8:40 по московскому времени. Он пронесся над Антарктикой на высоте 42 тысяч километров — это примерно одна десятая расстояния до Луны или несколько орбит спутника связи.

