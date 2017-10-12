Петербуржец «одолжил» машину у приятеля: выпил, угнал и устроил ДТП

Житель Петербурга поссорился с женой и попросил друга-водителя «ГАЗели» переночевать в фургоне. Однако за доброту тот отплатил преступлением. Об этом стало известно 12 октября.

Мужчина «поселился» в грузовике буквально на несколько часов. Выпив пива, он сел за руль и отправился в путешествие по Приморскому району города. И на проспекте Королева устроил ДТП. Более того, попытался скрыться с места, но был задержан. Документов у горе-водителя при себе не оказалось. Зато, проверив информацию о пьяном нарушителе, полицейские обнаружили, что он уже не единожды был судим.

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