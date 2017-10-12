Вертолеты авиации ЗВО вылетели на занятия с боевыми стрельбами

Самые большие в мире вертолеты Ми-26 и прикрывающие их Ми-8 «Терминаторы» отрабатывают в Ленобласти элементы сложного пилотирования при помощи неуправляемых авиационных ракет и очков ночного видения.

Как сообщает пресс-служба ЗВО 12 октября, экипажи боевых машин приступили к отработке элементов сложного пилотирования. В частности, они должны осуществить посадку на незнакомой местности сверхтяжелого транспортного вертолета Ми-26. Прикрывают Ми-26 Ми-8АМТШ «Терминатор», которые отрабатывают задачи по подавлению условного противника из 30-мм пушек ГШ-30 и пусками неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Задачи армейская авиация отрабатывает и ночью с использованием очков ночного видения, которые предназначены как для наблюдения за местностью и управления вертолетом в условиях темного времени суток, так и для поиска людей и техники.