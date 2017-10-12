Домодедово задержало семь самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долга в полмиллиарда рублей

Аэропорт Домодедово сообщил об удержании семи неиспользуемых самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долга в 521 млн рублей.

Об этом 12 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. «Сейчас на территории аэропорта находятся семь воздушных судов "ВИМ-Авиа". Они не заявлялись штабом к вылету и не планировались для выполнения полетов. На трех из них отсутствуют двигатели. 6 октября 2017 аэропорт уведомил "ВИМ-Авиа" об удержании воздушных судов», – цитирует издание заявление представителя аэропорта. В Домодедово напомнили, что кредитор имеет право удерживать имущество должника до полного погашения задолженности.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность в конце сентября из-за финансовых проблем.