Очевидцы: На «Василеостровской» пробка из-за сломанного поезда

Петербуржцы, пытаясь утром 12 октября добраться на работу, штурмуют станцию «Василеостровская». Поезда в час пик остановку игнорируют.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, поезда на платформе не останавливаются с девяти часов утра. В метро объясняют, что причины сбоя — технического характера. За двадцать минут до этого в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написали, что на станции «Гостиный двор» сломался состав, который, по всей видимости, на некоторое время парализовал движение по зелёной ветке.

Между тем на «Василеостровской» начала собираться толпа, и в 8:45 к дверям вагонов было практически не пробиться. Проблемы возникли и с тем, чтобы покинуть станцию. По словам пассажиров, чтобы протиснуться от вагона до эскалатора, требуется не меньше двадцати минут.

В справочной службе подземки «Фонтанке» сообщили, что у них нет информации о каких-либо сбоях в движении.