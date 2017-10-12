Посол РФ в США: Требуем прекратить захват нашей собственности

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал пропажу флагов со зданий российского консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

Антонов заявил 12 октября в эфире телеканала «Россия 24»: «Мы рассматриваем это как недружественные шаги США, которые идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать отношения». Кроме того, посол потребовал «незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности».

Напомним, ранее стало известно о том, что пропали флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне. В Госдепе США уже заявили, что флаги «были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», – пишет РБК.