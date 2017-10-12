Полиция нашла возможного убийцу утопленника из пруда в Приморском районе

Десять дней потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы выяснить, как в озере Приморского района Петербурга оказался труп с гематомой на виске.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, в ходе расследования дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое возбудили ещё в начале месяца, полицейские вышли на 39-летнего жителя города. После беседы с ним дело переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, последний сентябрьский вечер подозреваемый вместе с 31-летним погибшим отмечали на берегу озера Долгое, но за час до полуночи посиделки с алкоголем закончились ссорой и дракой. В пылу борьбы один упал в воду, а старший приятель, по предварительной версии, спасать его не стал. На следующий день мертвеца в озере заметил прохожий. Рядом нашёлся и рюкзак погибшего.

Подозреваемого ограничили подпиской о невыезде.