ЦБ возьмется за санацию страховщиков

Банк России собирается создать Фонд консолидации страхового сектора (по аналогии с банковским). ЦБ уже подготовил соответствующий пакет поправок в законы «Об организации страхового дела», о Центробанке и «О несостоятельности (банкротстве)».

Об этом 12 октября пишет «Коммерсантъ». По сведениям издания, поводом для санации страховщика сможет стать несвоевременное исполнение предписаний ЦБ о резервах или наличие признаков «неустойчивого финансового положения». В таком случае Банк России вводит в компании временную администрацию, которая сможет даже закрыть компанию или любой из ее филиалов. Также она имеет право ввести мораторий на требования кредиторов.

Оказывать финансовую помощь страховщику ЦБ будет в случае приобретения 75% компании. При этом Фонд консолидации страхового сектора сможет покупать акции таких компаний по цене выше их номинальной стоимости и продавать их по ценам ниже номинальных. Представители Всероссийского союза страховщиков уже сочли поправки слишком жесткими.

Эксперты «Коммерсанта» считают, что законопроект нужен для санации одного из крупнейших игроков на рынке — «Росгосстраха», который недавно был куплен банком «ФК Открытие». В банке уже стартовала процедура оздоровления.