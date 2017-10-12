В Московском районе задержали напавшего весной на школьницу мужчину

Сотрудники уголовного розыска Петербурга спустя пять месяцев задержали подозреваемого в сексуальном нападении на 10-летнюю девочку на юге города. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды его деятельности.

Как стало известно «Фонтанке», 26-летнего местного жителя сотрудники УМВД Московского района задержали 11 октября. По версии следствия, 12 апреля на Витебском проспекте он поймал третьеклассницу, которая возвращалась из школы, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Пока мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на двое суток.