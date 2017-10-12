На «Пролетарской» поймали взрывоопасного иностранца

В петербургскую подземку накануне пытался попасть пассажир с гранатой в багаже. Эхо войны на час закрыло для горожан доступ на станцию зелёной ветки метро.

Как стало известно «Фонтанке», причиной сбоя в работе «Пролетарской» в вечерний час пик 11 октября стал 42-летний гражданин Белоруссии. На мужчину около половины седьмого вечера сработали рамки металлодетектора, и сотрудники службы безопасности метро остановили его для контроля. В сумке так и не попавшего на платформу пассажира нашли гранату.

Людей немедленно попросили покинуть «Пролетарскую». Из-за проверки «гранотоносца» станция не работала больше часа. Боеприпас, который, предположительно, остался с Великой Отечественной войны, отправили на экспертизу, его хозяина – в отдел полиции.