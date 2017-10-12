СМИ: Антивирус «Касперского» использовали для шпионажа

Российские власти использовали антивирус «Касперского» для «тайного сканирования компьютеров по всему миру».

Об этом 12 октября пишет The Wall Street Journal. По словам источника издания в Белом доме, российские спецслужбы изменили антивирусное программное обеспечение так, чтобы оно искало не только вирусы, но и документы американского правительства и сверхсекретную информацию.