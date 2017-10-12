СМИ: Антивирус «Касперского» использовали для шпионажа
Российские власти использовали антивирус «Касперского» для «тайного сканирования компьютеров по всему миру».
Об этом 12 октября пишет The Wall Street Journal. По словам источника издания в Белом доме, российские спецслужбы изменили антивирусное программное обеспечение так, чтобы оно искало не только вирусы, но и документы американского правительства и сверхсекретную информацию.
Справка:
Напомним, в середине сентября американские спецслужбы заявили, что продукция «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности США. Сенат Конгресса Штатов одобрил запрет на ПО, выпущенное разработчиком. Российские власти раскритиковали эту позицию. При этом глава лаборатории Евгений Касперский заявил, что компания не намерена уходить с американского рынка.