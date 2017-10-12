СМИ: «Единую Россию» ждут кадровые изменения, Турчак идет в секретари

В «Единой России» ждут назначения новых секретаря генсовета партии и главы исполкома. Должности, скорее всего, займут нынешний псковский губернатор Андрей Турчак и референт управления внутренней политики президента Алексей Семенов.

Об этом 12 октября пишет «Коммерсантъ». Как уточняет издание, заседание генсовета партии перенесли на завтра, 13 октября, из-за командировок высокопоставленных единороссов. Андрей Турчак уже прибыл в Москву для консультаций с главой «Единой России» Дмитрием Медведевым. Напомним, нынешний секретарь генсовета, Сергей Неверов, возглавил думскую фракцию партии власти после того, как Владимир Васильев стал губернатором Дагестана.

Как пишут «Ведомости», кандидатура Турчака полностью устраивает главу управления внутренней политики администрации президента Сергея Кириенко, однако может вызвать вопросы у Дмитрия Медведева. Напомним, псковский губернатор прославился после того, как был жестоко избит журналист Олег Кашин. Кашин уверен, что нападение на него организовал именно Турчак, обидевшийся на оскорбление в Интернете. Сам губернатор все обвинения отрицает. Медведев, занимавший тогда пост президента, обещал тщательно расследовать это дело, однако за несколько лет задержали только исполнителей, которые и указали на Турчака. На этом дело остановилось.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила «Ведомостям» в ответ на вопрос о кандидатуре Турчака: «Консультации продолжаются. Персоналий не комментирую».