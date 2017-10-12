На санацию Бинбанка и «ФК Открытие» потратят 820 млрд рублей

Зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что на финансовое оздоровление «ФК Открытие» и Бинбанка понадобится около 820 млрд рублей.

Об этом утром 12 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью Поздышева каналу «Россия-24». При этом зампред ЦБ уточнил, что ожидает и новых санаций на банковском рынке России. В среднем на 10 отозванных лицензий приходится одна санация, рассказал он.

Напомним, в Бинбанке процедура оздоровления стартовала 21 сентября, в «ФК Открытие» — 29 августа. Позже появилась информация о том, что два банка могут объединиться.