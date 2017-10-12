МИД Украины выразил протест в связи с обысками в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обысками в Крыму.

Как сообщила в среду пресс-служба ведомства, 11 октября в Бахчисарае прошли обыски, в результате которых были задержаны шесть человек.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест… Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее крымское управление ФСБ РФ сообщило, что на полуострове пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело.