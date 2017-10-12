ЦБ 12 октября покажет бумажные 200 и 2000 рублей - с Крымом и Дальним Востоком

Центробанк планирует 12 октября провести презентацию новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Об этом сообщает «Интерфакс». Летом этого года ЦБ утвердил итоговый дизайн новых купюр. Предполагалось, что в обращение они поступят в октябре – об этом в мае текущего года говорил Георгий Лунтовский, занимавший тогда пост первого зампреда Банка России. По его словам, одна из банкнот будет выпущена с применением новых технологий, в частности, будет пропитана полимером для увеличения срока службы.

По итогам всероссийского голосования победителями конкурса по выбору символов новых купюр были признаны Дальний Восток и Севастополь. Планируется, что на купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока (космодром Восточный, мост на остров Русский), номиналом 200 рублей – символы Севастополя (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям). Новые банкноты должны были поступить в обращение до конца 2017 года.