Посольство России: Власти США «украли» флаги со зданий консульства в Сан-Франциско

Посольство России в Вашингтоне 11 октября в своем Twitter сообщило о том, что американские власти сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско.

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли флаги со зданий консульства», — говорится в сообщении.

На странице посольства в Facebook указано, что американской стороне был направлен решительный протест.

«Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — добавили в дипмиссии.

Напомним, в начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях были проведены обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В октябре российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД.

11 октября Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов.