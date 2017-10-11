Росавтодор предложил все штрафы за нарушения ПДД направить на дороги

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) предлагает вкладывать доходы от штрафов за нарушения ПДД исключительно на дорожные проекты.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, об этом 11 октября в своем выступлении в рамках форума «Дорогаэкспо-2017» заявил замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Он отметил, что в ряде регионов уже установлены автоматические системы фиксации нарушений водителями правил дорожного движения. Оплаченные штрафы идут на пополнение общих статей бюджета субъекта. Росавтодор же предлагает сделать поступления от штрафов за нарушения ПДД «окрашенными» и расходовать данные средства исключительно на дорожные проекты.

В какие сроки планируется реализовать проект, не уточняется.