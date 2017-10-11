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11.10.2017 22:56

В Кремле ищут таланты в обучение к Шойгу, Грефу и Набиуллиной

Кремль запустил новый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Принимают всех желающих – с руководящим опытом от двух лет. Победителей будут готовить в том числе и к госслужбе. Среди их будущих наставников — Антон Вайно, Сергей Шойгу, Герман Греф и Эльвира Набиуллина.

Как передает РБК, об старте конкурса 11 октября на пресс-конференции в Кремле первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Этот проект, который будет действовать на постоянной основе, — прямое поручение Владимира Путина, подчеркнул Кириенко.  Задача конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны. За реализацию конкурса отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.

С 11 октября начал работать сайт «Лидерыроссии.рф», где подать заявку на участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 50 лет, сказал Кириенко. Единственное условие для участия — наличие руководящего опыта сроком не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт работы на руководящем посту. При этом не имеет значения, в какой именно сфере работают потенциальные участники — это может быть как госслужба, так и негосударственный сектор, подчеркнул Кириенко.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 ноября. С 7 по 13 ноября пройдет онлайн-тестирование конкурсантов, с 24 ноября начнут проходить «очные» полуфиналы во всех федеральных округах. По их итогам планируется отобрать примерно 2400 участников (по 300 на федеральный округ). Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве. Конкурсантам предстоит принять участие в деловых играх и командных проектах, сообщил проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

После этого будут отобраны 300 лучших управленцев, которые получат по 1 млн рублей на персонально выбранную ими программу обучения.


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