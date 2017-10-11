Вторую очередь РНБ откроют в рамках Культурного форума

В Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры отчитались о завершении работ по строительству второй очереди Российской национальной библиотеки.

«Мы сейчас в стадии получения конечного акта на ввод в эксплуатацию, очень надеемся пригласить руководство в лице Владимира Мединского на открытие в рамках культурного форума в середине ноября», – поделилась планами руководитель дирекции Наталья Волынская.

По ее словам, акт о вводе в эксплуатацию будет подписан «буквально со дня на день».

При этом историю возведения второй очереди она охарактеризовала как «очень сложную»:

«Объект простоял долгое время без подрядчика ввиду ранее произошедших событий уголовного характера, – напомнила она. – К сожалению, он был приведен в ужасающее состояние, но мы за год с этим справились».

Напомним, вторая очередь Российской национальной библиотеки — книгохранилище — находится на углу Бассейной и Варшавской улиц. По словам директора РНБ Александра Вислого, она должна снять вопрос с хранением изданий на ближайшие 10-15 лет.