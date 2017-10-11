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11.10.2017 22:30

Датский изобретатель, подозреваемый в убийстве журналистки, отказался говорить со следствием

 Житель Дании Петер Мадсен, который подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валль и находится под стражей, отказался от общения со следователями.

Как сообщает 11 октября Associated Press со ссылкой на представителя полиции Моллер Йенсен, подозреваемый «теперь не хочет говорить». Отмечается, что Мадсен отказался от дальнейших разговоров со следователями по указанию своего адвоката.

Ранее сообщалось, что датские полицейские нашли недостающие части тела убитой шведской журналистки Ким Валль.

10 августа этого года Валль отправилась брать интервью у Петера Мадсена на подводной лодке, которую он сам сконструировал. Однако субмарина затонула, и изобретателю удалось спастись. Тело девушки на подлодке не обнаружили. Впоследствии расчлененное тело Валль, а позже – голову и конечности, обнаружили на одном из островов 21 августа. Объясняя ее смерть, он говорил о несчастном случае, а на его компьютере датского изобретателя нашли видео обезглавливания женщин. Мадсена арестовали, предъявив обвинения в убийстве. 

 

Источник: Коммерсантъ


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