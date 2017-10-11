На Лиговском карманник, украв вещи у китайцев, оказался в руках у ГИБДД
В распоряжение «Фонтанки» попало видео, на котором зафиксировано, как мужчина незаметно крадёт вещи у двух гостей города. Молодые люди ничего не заметили и спокойно зашли в отель «Кроун Плаза» на Лиговском проспекте, 61. Видео проишествия опубликовал на своей странице в Facebook Александр Холодов.
Тем временем, злоумышленник, не сильно прибавив шаг, отправился прочь с места преступления. Однако инцидент зафиксировали не только камеры видеонаблюдения, но и дежурный сотрудник ГИБДД Евгений. Он побежал за карманником и остановил его.
«Первое время мужчина пытался сопротивляться. Потом хотел о чём-то договориться, но я, знаете, как фильме ответил ему «Всё, что ты говоришь, будет использовано против тебя», – рассказал нашему изданию Евгений.
Оказалось, что «навар» злоумышленника составили не деньги и не кредитки. Всё, что он успел вытащить у гостей Северной столицы, это косметичка и карта России для иностранцев.
Вещи Евгений отдал паре из Китая. Те, в свою очередь, страшно обрадовались.
«Сказали, что для них это важно. Тем более, они сейчас улетают из Петербурга, у них – самолёт», – отметил спаситель иностранцев.
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