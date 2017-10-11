Антимонопольщики приостановили конкурс Водоканала на полмиллиарда

Управление антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приостановило определение победителя в конкурсе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Тендер, тем временем, получила единственная заявившаяся компания.

Информация о приостановке появилась на сайте госзакупок 11 октября. Жалобу подало ООО «Строительная компания Ротонд», рассмотрят ее в пятницу. Речь идет о конкурсе на аренду автотранспортных средств для предприятия на 534 млн рублей. В техническом задании значатся гусеничные и колесные экскаваторы, полуприцепы, погрузчики, самосвал и туристический автобус.

Заявку подала только компания «АВС Лизинг». В среду был опубликован протокол, закупочная комиссия постановила заключить контракт с этой фирмой.

Согласно СПАРК, головной компанией «АВС Лизинг» принадлежит компании «Паланса», собственниками которой являются Янина Дудырина и Ольга Авилова. Выручка «АВС Лизинг» в 2016 году составила 64 млн рублей, чистая прибыль — 450 тысяч.