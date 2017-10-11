В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности агрегаторов такси

В Государственную думу 11 октября был внесен законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков, которые заключают договора с такси, и об установлении правил работы агрегаторов такси.

Автором законопроекта является председатель комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев.

Поправки предлагается внести во вступающую с 28 января 2018 года новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажиру. Сейчас пострадавший пассажир может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тыс. руб. Для сравнения, пассажир автобуса, который попал в аварию, получит два миллиона, говорится в пояснительной записке.

Также документом предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов, таксопарков и водителей и определить, кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность. Все агрегаторы такси должны будут размещать на своем сайте информацию о водителях, классе транспортных средств, предоставляемых услугах, ценах и деталях перевозки.