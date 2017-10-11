Русский музей: «Ангел Златые Власы» останется в экспозиции

Государственный Русский музей 11 октября распространил сообщение, в котором говорится, что дирекция «подтверждает информацию о снятии всех вопросов о возможном перемещении иконы "Ангел Златые Власы" в домовую церковь Михайловского замка с постоянной экспозиции Михайловского дворца».

Сообщить «Фонтанке» какие-либо подробности о принятии решения или отправке официального ответа в министерство культуры в пресс-службе музея не смогли, предложив подождать до следующего вторника, когда состоится пресс-конференция директора музея Владимира Гусева по этому поводу.

«Мы пока говорим только то, что икона остается на своем месте», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об обращении благотворительного фонда «Иваново дело» в Минкульт и Русский музей с просьбой рассмотреть возможность выставлять шедевр древнерусского искусства «Архангел Гавриил» («Ангел Золотые Власы») в церкви Михайловского замка. Вероятность того, что икона подвергнется многократной транспортировке и возможному помещению в закрытую кассету, вызвала возмущение в профессиональном сообществе.