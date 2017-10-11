Минюст усомнился в законности национализации в Крыму

Национализация собственности бывших украинских предприятий в Крыму не соответствует Конституции РФ. Такое заключение в Конституционный суд (КС) России направило Министерство юстиции.

Об этом «Фонтанке» стало известно 11 октября, соответствующий документ предоставила одна из компаний, оспаривающих итоги национализации в КС.

«Законом (утвердившим изъятие собственности – прим. ред.) не был соблюдён судебный порядок изъятия, не была выплачена компенсация. Он не отвечает требованию определённости правового регулирования… В деле заявителя, как и во многих других случаях, общественный интерес изъятия имущества не был обоснован», – говорится в письме за подписью замминистра юстиции Михаила Гальперина.

Как выяснило наше издание, в допустимости изъятия собственности в Крыму не уверены и другие властные органы. Например, представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский в своём отзыве пишет:

«Сами по себе оспариваемые положения не противоречат Конституции. Вместе с тем, практика их применения свидетельствует, что указанным положениям придаётся толкование, допускающее включение в перечень любого имущества частных лиц без предварительного полного возмещения убытков и судебного решения. Однако никто не может быть лишён своего имущество иначе как по решению суда».

Осторожно критикует нормы, утвердившие национализацию, и Генеральная прокуратура. Замгенпрокурора Леонид Коржинек отмечает, что «доводы о необходимости подтверждения конституционности оспариваемых положений законодательства… заслуживают внимания». Впрочем, надзорное ведомство не раз кардинально меняло свою позицию во время заседаний Конституционного суда.

Напомним, 12 октября КС обсудит в Петербурге, насколько справедлива национализация собственности бывших украинских предприятий в Крыму. Жалобу по делу подали три компании, задетые законом «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым». Документ дал возможность передать в казну полуострова недвижимость, выбранную региональным правительством. ООО «Дайвинг-центр «Соляриус» потеряло из-за этого санаторий на берегу Чёрного моря в Ялте, ООО «Формат-ИТ» лишилось зданий бывшего военного санатория «Ялтинский», а у ООО «Промхолдинг» изъяли здание площадью 1,7 тысяч квадратных метров в Симферополе. По состоянию на 2014 год, в список для изъятия правительство Крыма включило 149 объектов. По данным заявителей, после этого в суды полуострова были поданы 85 исков.