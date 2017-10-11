Еще
21:36 11.10.2017
Пришлите свою новость!
21:31
ВОЗ: В мире число детей и подростков с ожирением выросло в 10 раз
21:17
Русский музей: «Ангел Златые Власы» останется в экспозиции
21:15
Минюст усомнился в законности национализации в Крыму
21:06
Срок для восстановления благоустройства в Петербурге увеличили почти на месяц
20:20
«Пятёрочку» в Шушарах эвакуировали из-за тикающей камеры хранения
20:09
«Пролетарскую» открыли после часовой блокировки
20:09
В конце ноября в Музее Фаберже откроется выставка Модильяни
20:00
Дома Дирекции Императорских театров в переулке Матвеева защитили от сноса
19:47
Совладелец «Юлмарта» отправлен под домашний арест
19:34
Кудрин: Разработка регулирования криптовалют в России займет четыре года
19:24
Российская биржа закрылась в плюсе
19:19
Ryanair возвращается в Лаппеенранту
19:15
СЗД Минкульта пожалуется Путину на экс-подрядчика строительства новой сцены МДТ
19:10
Евгений Евдошенко не остался в комздраве первым замом председателя
19:06
Ребенок трех лет выпал из окна дома на Софьи Ковалевской
19:06
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 октября
18:54
Метро "Пролетарская" закрыто
18:47
Главным претендентом на пост тренера ХК "Йокерит" назван Лаури Марьямяки
18:41
Трамп назвал фейком информацию о планах увеличить ядерный арсенал США в десять раз
18:30
В Петербурге похитили машины на 20 млн рублей с "интересными" номерами
18:23
Источник: В «ВИМ-авиа» решили не погашать долг по зарплате за два месяца
18:20
В Петербурге сократилась доля вакантных торговых площадей
18:11
«Чкаловскую» открыли за 360 секунд
18:06
Первый мед срочно ищет доноров крови
18:02
Метро "Чкаловская" закрыто
18:00
Экономический диктант посадит школьников рядом с учителями и бизнесменами
17:53
Из-за аварии на трубопроводе Сясьстрой остался без воды
17:25
Топ-менеджера Евразийского фонда сдали агентам ФБР за дебош на рейсе «Аэрофлота»
17:16
За месяц болельщики заказали 2 млн билетов на ЧМ-2018
17:15
Первое балтийское предупреждение
17:07
Резник: С площадки бывшего ГИПХа под Всеволожск спешно вывозятся неизвестные отходы
16:55
Глава Северо-Западной дирекции: РВИО сможет въехать в здание Интендантских складов в ноябре
16:52
На станции «Невский проспект» пассажирка упала на рельсы и обесточила ветку
16:49
Власти Финляндии собираются смягчить правила воссоединения семьи
16:38
Совладельца «Юлмарта» Костыгина просят арестовать из-за гражданства другой страны
16:26
Росстат считает, что цены на продукты не растут
16:16
На Наличной сбиты два пешехода
16:12
Трамп хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США
15:54
ФАС будет добиваться уголовного дела из-за картельного сговора в закупках Минобороны
15:51
Сдан первый корпус многопрофильной клиники ВМА
15:42
Британская Otkrytaya Rossia останется в списках нежелательных в РФ организаций
15:38
Мадрид поставил Каталонии ультиматум
15:22
Совладелец «Юлмарта» Костыгин доставлен в суд на арест
15:21
Минздрав расширит показания для санаторно-курортного лечения
15:14
Глава ГСК Кудрин не выйдет из дома ещё два месяца из-за дела о Крестах-2
15:11
Депутаты ЗакСа не стали направлять запрос о снесённом доме на Ремесленной улице
15:11
«Чернышевскую» открыли
15:04
Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей?
14:59
Станция метро "Чернышевская" закрыта на проверку
14:51
На проспекте Обуховской Обороны сносят кафе «Старый причал»
14:50
Финское правительство намерено повысить налог на недвижимость
14:46
Скандальный инженер представил автомобиль для худших в мире дорог
14:46
Последний шедевр Да Винчи продадут в Нью-Йорке с аукциона
14:38
Порошенко заявил в Страсбурге, что выполнил 95% минских соглашений, и потребовал вернуть Крым
14:13
Метро "Лиговский проспект" открыли за 8 минут
14:07
В России стартовал конкурс проектов стандартного жилья
14:05
В ЗакСе пройдут слушания об исполнении закона о митингах
13:57
Метро "Лиговский проспект" закрыто
13:51
Петербургские хирурги нашли заблудившуюся в кровотоке пациента 25-сантиметровую «леску»
13:50
Греция готова выдать подозреваемого в мошенничестве Александра Винника и США, и России
13:37
Путина и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
13:36
МИД РФ высказался по поводу референдума в Каталонии
13:16
Новый Range Rover получил гибридную версию
13:00
На юге Петербурга обстреляли областные маршрутки
12:56
Президент Туркменистана привёз Путину в Сочи щенка алабая
12:54
СК задержал частника, который продавал билеты на автобус, сбитый поездом под Владимиром
12:34
Ленобласть зареклась ремонтировать дороги в снег, но с исключениями
12:30
Совладельцу «Юлмарта» Костыгину предъявлено обвинение в кредитном мошенничестве
12:26
Рассматривая бритвы, петербургский пенсионер потерял 400 тысяч рублей
12:22
«Спасскую» проверили за семь минут
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
11.10.2017 21:06

Срок для восстановления благоустройства в Петербурге увеличили почти на месяц

Агротехнический период, во время которого можно восстанавливать благоустройство после проведения земляных работ, закончится в этом году 12 ноября. Обычно сезон закрывают 15 октября. 

Соответствующее распоряжение комитета по благоустройству опубликовано на сайте Смольного 11 октября. Согласно правилам благоустройства территории Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, агротехнический период устанавливается с 16 апреля по 15 октября, однако в зависимости от погодных условий может быть сокращен или продлен по решению городского правительства. Фактически определяется период времени, в который температуры грунта и наружного воздуха позволяют выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений и прочее благоустройство, невозможное зимой. Если организация, занимающаяся земляными работами, не успевает прибраться за собой в это время, ей продлевают ордер и окончательное она закрывает его уже весной. 

В 2016 году агротехнический период был плановым, с 16 апреля по 15 октября. В результате большой объем окончательного благоустройства был перенесен на 2017 год. В частности, это связано с выполнением компанией «Ленэнерго» программы ликвидации задолженности по присоединению потребителей.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
VEON
11.10.2017 16:09

«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON

«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей - в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.
Компания «Северный город»
11.10.2017 15:29

«Северный город» начал продажи квартир в двух новых корпусах Ultra City

Компания «Северный город» вывела в продажу 2 этап 1 очереди жилого комплекса Ultra City на Комендантском проспекте – два новых жилых корпуса на 847 квартир, часть из которых будет сдана с полной отделкой
«ЮИТ Санкт-Петербург»
11.10.2017 15:03

ЮИТ провел День знаний в «Школе новосела»

Очередное интересное мероприятие в формате «Школа новосела» состоялось в центральном офисе ЮИТ в Санкт-Петербурге. Встреча с новоселами жилых комплексов ЮИТ, организованная управляющей компанией «ЮИТ Сервис» при поддержке компании «ЮИТ Санкт-Петербург», позволила им получить полезную и разнообразную информацию
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Русский музей: «Ангел Златые Власы» останется в экспозиции
Срок для восстановления благоустройства в Петербурге увеличили почти на месяц
Дома Дирекции Императорских театров в переулке Матвеева защитили от сноса
СЗД Минкульта пожалуется Путину на экс-подрядчика строительства новой сцены МДТ
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 октября
Первое балтийское предупреждение
Глава Северо-Западной дирекции: РВИО сможет въехать в здание Интендантских складов в ноябре
Депутаты ЗакСа не стали направлять запрос о снесённом доме на Ремесленной улице
«Чернышевскую» открыли
На проспекте Обуховской Обороны сносят кафе «Старый причал»
Спасение рядового кеда
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»
Как нам обустроить хрущевки
Смольный разлучит магазин и рюмочную
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
Блокадников имеют в виду
Следующая остановка - декабрь
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива
Как в Петербурге увольняют главных врачей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Первое балтийское предупреждение

Совладелец «Юлмарта» Костыгин доставлен в суд на арест

В Финляндии выпал первый снег

Новости компаний
VEON
11.10.2017 16:09
«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON
«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей - в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.
Компания «Северный город»
11.10.2017 15:29
«Северный город» начал продажи квартир в двух новых корпусах Ultra City
Компания «Северный город» вывела в продажу 2 этап 1 очереди жилого комплекса Ultra City на Комендантском проспекте – два новых жилых корпуса на 847 квартир, часть из которых будет сдана с полной отделкой
«ЮИТ Санкт-Петербург»
11.10.2017 15:03
ЮИТ провел День знаний в «Школе новосела»
Очередное интересное мероприятие в формате «Школа новосела» состоялось в центральном офисе ЮИТ в Санкт-Петербурге. Встреча с новоселами жилых комплексов ЮИТ, организованная управляющей компанией «ЮИТ Сервис» при поддержке компании «ЮИТ Санкт-Петербург», позволила им получить полезную и разнообразную информацию
Петербургская строительная компания
11.10.2017 13:35
Клубный дом LOOK приобретает новый look
Завершены монолитные работы на строительной площадке клубного дома LOOK. В ближайшее время будет демонтирован башенный кран. Облицовка фасада кирпичом идет на уровне 5 этажа.
АО «Строительный трест»
11.10.2017 11:21
Бульвар Белых Ночей в ЖК NEWПИТЕР удостоен серебряного знака международного фестиваля «Зодчество 2017»
7 октября в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялась церемония награждения юбилейного XXV международного фестиваля «Зодчество 2017». Бульвар Белых Ночей, который строится компанией «Строительный трест», удостоен премии Серебряный знак в номинации «Открытые общественные пространства»
Компания КЕЙ
11.10.2017 10:00
Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ
Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года
Группа компаний «КВС»
10.10.2017 17:02
Компания «КВС» приняла участие в выставке «Жилищный проект»
Специалисты Группы компаний «КВС» познакомили гостей выставки «Жилищный проект» с жилыми проектами, реализуемыми застройщиком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Компания «Главстрой-СПб»
10.10.2017 16:48
В Санкт-Петербурге выбрали «Миссис Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» совместно с торговым центром МЕГА Парнас подвела итоги конкурса красоты «Миссис Северная долина»
Холдинг RBI
10.10.2017 16:21
RBI назван лучшим застройщиком Петербурга и Ленобласти
На X Ежегодном национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017 Холдинг RBI был признан лучшим застройщиком на рынке многоэтажного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
СК «Монолит»
10.10.2017 16:10
Апарт-отель «Виват» переродился под названием МФК «WINGS апартаменты на Крыленко»
21 августа строительная компания СК «Монолит» открыла продажи апартаментов в МФК WINGS на улице Крыленко.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.