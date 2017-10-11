Срок для восстановления благоустройства в Петербурге увеличили почти на месяц

Агротехнический период, во время которого можно восстанавливать благоустройство после проведения земляных работ, закончится в этом году 12 ноября. Обычно сезон закрывают 15 октября.

Соответствующее распоряжение комитета по благоустройству опубликовано на сайте Смольного 11 октября. Согласно правилам благоустройства территории Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, агротехнический период устанавливается с 16 апреля по 15 октября, однако в зависимости от погодных условий может быть сокращен или продлен по решению городского правительства. Фактически определяется период времени, в который температуры грунта и наружного воздуха позволяют выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений и прочее благоустройство, невозможное зимой. Если организация, занимающаяся земляными работами, не успевает прибраться за собой в это время, ей продлевают ордер и окончательное она закрывает его уже весной.

В 2016 году агротехнический период был плановым, с 16 апреля по 15 октября. В результате большой объем окончательного благоустройства был перенесен на 2017 год. В частности, это связано с выполнением компанией «Ленэнерго» программы ликвидации задолженности по присоединению потребителей.