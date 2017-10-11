«Пятёрочку» в Шушарах эвакуировали из-за тикающей камеры хранения

Посетителей и сотрудников «Пятёрочки» на Школьной улице эвакуировали из-за угрозы взрыва вечером 11 октября. Об этом сообщают подписчики группы «Экстренный вызов».

По словам очевидцев, поводом для экстренных мер стал странный тикающий в магазине предмет.

В региональном МЧС «Фонтанке» информацию об эвакуации людей подтвердили. Вызов в Шушары спасатели получили в 19.50. На данный момент на месте ожидают взрывотехников, которе будут разбираться с подозрительным предметом в камере хранения.