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11.10.2017 19:34

Кудрин: Разработка регулирования криптовалют в России займет четыре года

 

Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что разработка стандартов регулирования выпуска и оборота криптовалют потребует три-четыре года.

Об этом 11 октября сообщает РИА Новости. «Еще 3 – 4 года, чтобы выработать стандарты, чтобы это стало цивилизованным рынком, — это мои оптимистические прогнозы, поэтому то регулирование, которое сейчас будет происходить, скорее, будет в виде ограничений, пока нет уверенности в надежности защиты граждан», — сказал Кудрин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин подготовит законопроект о регулировании рынка криптовалют до конца текущего года.

Он также подчеркнул, что к регулированию указанного рынка могут быть привлечены Банк России, Минфин и Росфинмониторинг.

Источник: Газета.ру


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