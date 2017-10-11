Российская биржа закрылась в плюсе
Фондовый рынок России 11 октября закрылся ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ вырос на 0,66%, до 2101 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1143 пункта.
Фондовый рынок России 11 октября закрылся ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс ММВБ вырос на 0,66%, до 2101 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1143 пункта.
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.