СЗД Минкульта пожалуется Путину на экс-подрядчика строительства новой сцены МДТ

Руководитель ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Наталья Волынская рассказала о новом этапе судебной борьбы ее ведомства с компанией «Стройсоюз СВ» из-за конфликта вокруг строительства новой сцены Малого драматического театра.

По ее словам, на данный момент дирекция ждет назначения даты рассмотрения апелляционной жалобы, которая, ориентировочно, будет назначена на середину декабря.

«Но мы планируем всякие варианты, вплоть до публичного обращения к гаранту соблюдения конституционных прав», – подчеркнула Волынская.

Глава дирекции напомнила сложный путь взаимоотношений заказчика и подрядчика, который отслеживала «Фонтанка».

«Подрядчик, который должен был выполнять работы на строительстве новой сцены МДТ, – это компания «Стройсоюз СВ» – в какой-то момент просто прекратил работы, стал вести себя довольно странно, приходя в дирекцию с угрозами, с большим количеством бритоголовых молодых людей – в надежде, наверное, напугать меня, – рассказала руководитель дирекции. – Главная их идея была в том, чтобы мы выдали им дополнительный аванс. Но нас так просто не напугаешь, поэтому аванс они не получили, но зато получили совершенно обоснованное расторжение контракта. Помимо этого мы должны были затребовать возврат неотработанного аванса, который им был выплачен. Мы подали иск в суд на возврат и... получили удивительный опыт».

По словам Натальи Волынской, «Строймонтаж СВ» подал встречный иск, и в итоге суд постановил, что разрыв контракта был незаконным, и дирекция должна выплатить 189 миллионов рублей. Общий ущерб государству в ведомстве оценивают, с учетом аванса, в 400 миллионов рублей.

«Мы в любом случае будем идти до конца, бороться за правоту, – заявила чиновница. – Мы, к сожалению, просто не можем дальше работать с таким решением суда – в связи с тем, что те работы, которые суд постановил оплатить, реально не выполнены. Их надо выполнять, а раз так – их надо оплачивать другим людям. Честно говоря, мы были поражены реакцией суда и тем, что в современной системе координат такое может происходить».

Руководитель дирекции объяснила, что сейчас работы ведутся новым подрядчиком в рамках двухлетнего бюджета, подземная часть работ уже завершена, к весне 2018 года планируется возвести само здание. Затем до конца 2018 — начала 2019 года будут проходить работы по внутренней отделке, и в середине 2019 года запланированы поставка и монтаж театрального оборудования. Таким образом, завершить работы планируется к концу 2019 года.