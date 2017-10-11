«Фонтанка» за 60 секунд — 11 октября

Следственный комитет Петербурга решил держать и не пущать совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. У него есть второе иностранное гражданство, два загранпаспорта и куча денег за рубежом. С такой удачей — и не на воле. А все из-за хитро взятых кредитов.

Это фиаско, братан! Мы сфотографировали Костыгина в Смольнинском суде.

А ГУ МВД тоже поймало умельцев брать так, чтобы потом не отдавать. Восемь друзей некоего петербургского оушена увели из Балтинвестбанка 63 миллиона рублей. Даже сейф вскрывать не пришлось.

Героем дня можно назвать главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева. Его вспоминали и в Смольном, и в ЗакСе. Он знает, как сделать пятиэтажки пригодными для жизни, не расселяя жильцов.

А спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не знает никого, кто бы отозвался о Григорьеве хорошо. Возможно, спикер давно не бывал в Смольном.

Чемпионат мира по футболу принесет много-много радости, Криштиану, Месси, сборную Исландии и немного сербов. Все такое вкусное!

Конюшенное ведомство ждет и надеется, медленно сползая в Мойку. Показываем, как выглядит памятник изнутри сегодня, и рассказываем, как он может выглядеть завтра.

Анатомия пранка — Вован и Лексус сдают явки, пароли и свои персональные данные.

Комментатор Дмитрий Губерниев достал биатлониста Мартена Фуркада, даже не вставая на лыжи. Главное, чтобы чемпион не начал отстреливаться.

Рассказываем, как дешево и задорно обставить квартиру-студию, если вы вдруг собрались там жить. Есть варианты от 100 до 600 тысяч рублей. Самый хардкорный, конечно, тот, что за соточку.