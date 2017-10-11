Дома Дирекции Императорских театров в переулке Матвеева защитили от сноса

Четыре вновь выявленных петербургских памятника решено включить в реестр объектов культурного наследия, судьбу еще одного обсудят позже. Решение об этом приняла 11 октября рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга. Однако еще три исторических дома в реестр не попали, рабочая группа согласилась с отрицательным заключением экспертизы.

В частности, в реестр удалось включить, и тем самым защитить от возможного сноса, комплекс служебных построек Дирекции Императорских театров в пер. Матвеева, д. 3, к. 2, построенный по проектам известных архитекторов Кавоса и Шретера.

По трем из восьми объектов рабочая группа согласилась с положительным заключением экспертов, рекомендовавших включить их в реестр: это Молвинский сад на Промышленной улице рядом с парком Екатерингоф, это здания на Малой Посадской, 15 – 17, построенные Лидвалем в 1902 году и известные как дом Шарля де-Риц-а-Порта, и доходный дом А. Ю. Тами и С. М. Дейчмана на улице Правды, 20. Вопрос о девятом объекте – усадьбе А.В. Стенбок-Фермора на Лахтинском проспекте, 104 (конец 19-го века), включенной в программу обсуждения, – решено было отложить.

Главными же объектами споров стали отрицательные заключения экспертизы, то есть рекомендации не включать здания в список объектов культурного наследия. Таких к сегодняшнему заседанию набралось пять.

Как сообщил «Фонтанке» зампред ВООПИиК Александр Кононов, отрицательную экспертизу по дому Куладиной на Лиговском, 236, рабочая группа не признала и отправила на переработку, отложив, таким образом, решение. «Сказали, что экспертиза очень слабая. На 80% нашли заимствования из другой экспертизы с положительным заключением. Так что этот объект пока защищен», – отметил он. Дом Куладиной – один из немногих исторических домов, сохранившихся на данном участке Лиговского проспекта, редкий пример малоэтажного частного особняка. В октябре 2016 года экспертиза рекомендовала включить его в реестр памятников регионального значения. Однако спустя несколько месяцев другой эксперт подписал экспертное заключение с противоположным выводом. Особняк находится за пределами охранных зон, поэтому в случае снятия с охраны никаких препятствий для его сноса не будет.

Дом Куладиной

Вторым памятником, который градозащите удалось отстоять, стал комплекс служебных построек Дирекции Императорских театров в переулке Матвеева, д. 3, к. 2, авторы проекта — известные архитекторы Кавос и Шретер. На прошлом заседании, 30 августа, голоса участников рабочей группы разделились поровну. Здания комплекса находятся на дворовой территории, где режимы охранных зон почти не защищают внешний облик исторических домов. Однако отрицательное заключение экспертизы и в этом случае не было признано рабочей группой, и памятник включили в реестр.

Матвеева пер., 3_1

Матвеева пер., 3_2

Еще три дома в реестр объектов культурного наследия решили не включать. Как рассказал Кононов, ими оказались, в том числе, дом Ф.В. Кранкенгагена (Адмиралтейский канал, 17) и дом В.В. Веретенниковой (Английский пр., 3). «Три голоса против двух поддержали отрицательный вывод экспертизы. Однако судьбу этих домов еще можно оспорить на пленарном заседании Совета по сохранению культурного наследия, тем более что Ассоциация экспертов под председательством Михаила Мильчика тоже выступает против этого заключения», – отметил зампред ВООПИиК.

Дом Ф.В.Кранкенгагена

Дом В.В.Веретенниковой

Другим одним домом, охрана с которого будет снята, стал дом И.Н. Блейхмана (наб. Адмиралтейского канала, 3). Большинство поддержало отрицательное заключение экспертов. Как говорят в ВООПиК, экспертиза предложила лишить дом статуса памятника по причине постройки незаконной мансарды. Таким образом, «акт вандализма будет легализован», а шансов на восстановление первоначального облика дома не остается, говорят активисты градозащиты.

Дом И.Н.Блейхмана