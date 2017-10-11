Трамп назвал фейком информацию о планах увеличить ядерный арсенал США в десять раз

Президент США Дональд Трамп назвал информационное сообщение NBC News о его планах увеличить ядерный арсенал США в десять раз фейком. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

«NBC News написали фейковую историю о том, что я хочу "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция», — написал Трамп.

Ранее NBC News ссылаясь на собственные источники сообщило о том, что в июле этого года Трамп на встрече с высокопоставленными сотрудниками служб национальной безопасности заявил о своем желании увеличить ядерный арсенал США в десять раз.